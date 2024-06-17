ستولتنبرغ: الطريق نحو السلام يمر عبر تزويد أوكرانيا مزيدا من الأسلحة

ستولتنبرغ: على الغرب أن يجعل الصين "تدفع ثمن" دعمها لروسيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن استمرار إرسال الأسلحة الغربية أمر حيوي لتحقيق السلام في أوكرانيا، بعد رفض كييف الاذعان لمطالب روسيا.



وقال ستولتنبرغ في مركز ويلسون خلال زيارة لواشنطن: "قد يبدو الأمر متناقضا، لكن الطريق إلى السلام هو إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا".



ودعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إلى تحميل الصين العواقب في حال استمرت بدعم روسيا، متهما بكين بمفاقمة الحرب في أوكرانيا بينما تسعى في الوقت ذاته إلى تحسين علاقاتها مع الغرب.



وقال: "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت الصين مسارها. يجب أن يكون هناك عواقب".