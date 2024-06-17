ولي العهد السعودي: لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن غزة

جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكد ولي العهد السعودي أهمية تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، كما أكد ضرورة الوقف الفوري للاعتداء على غزة، داعياً لاتخاذ كل الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح.