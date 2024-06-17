قوات أميركية وبريطانية تشن هجمات على مطار الحديدة وجزيرة كمران باليمن

أفادت قناة المسيرة التي تديرها جماعة الحوثي اليمنية اليوم، بأن قوات أميركية وبريطانية شنت ما لا يقل عن ست غارات جوية على مطار الحديدة الدولي وأربع هجمات على جزيرة كمران بالقرب من ميناء الصليف في اليمن قبالة البحر الأحمر.