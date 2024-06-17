استشهاد 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال انتظار شاحنات تجارية

أفاد مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني وكالة "رويترز" بأن ثمانية فلسطينيين استشهدوا بنيران إسرائيلية في ظل انتظار تجار وحراس مدنيين وصول شاحنات تجارية بطول الطريق الشرقي في قطاع غزة، وهو الطريق المخصص لسير الشاحنات التجارية.