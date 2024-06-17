صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في الأرجنتين لعام 2024

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الأرجنتين في عام 2024، لكنه توقع تباطؤ التضخم بشكل أسرع مما كان منتظرا، في خضم الإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق التي ينفّذها الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي.



ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد الأرجنتين هذا العام بنسبة 3,5%، وفق التوقعات الاقتصادية المحدثة لصندوق النقد الدولي، أي بمقدار 0,75 نقطة مئوية أكثر من التوقعات السابقة.



وأشار الصندوق إلى "انكماش أعمق" متوقع في الإنتاج غير الزراعي.



من ناحية أخرى، من المنتظر أن يتباطأ التضخم أكثر بكثير من المتوقع هذا العام: ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط المعدل السنوي 232,8%، أي أقل من 20 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في كانون الثاني.



وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره أن توقعات تباطؤ التضخم "مدعومة بالتحسينات في إطار السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف وانتعاش الطلب على البيزو".



وتعهد الرئيس الليبرالي المتطرف خافيير ميلي بوقف التدهور الاقتصادي في الأرجنتين وخفض العجز في الميزانية إلى الصفر.



ومنذ توليه منصبه في كانون الأول، شرع في برنامج لخفض الإنفاق العام وكبح التضخم الذي ظل عند معدل سنوي يزيد على 275% الشهر الماضي.



وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر الخميس لصرف شريحة تناهز 800 مليون دولار للأرجنتين ضمن اتفاق يبلغ إجماليه 44 مليار دولار.



وكان مجلس الشيوخ الأرجنتيني قد تبنى حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي اقترحها خافيير ميلي، رغم الاعتراضات عليها.