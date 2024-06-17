مقتل جندي وإصابة ثمانية آخرين في انفجار بمركز تدريب للجيش التشيكي

قتل جندي وأصيب ثمانية آخرون الاثنين في انفجار في موقع يستخدمه الجيش التشيكي لتدريب القوات الأوكرانية، حسبما أفاد الجيش التشيكي ومستشفى محلي.



وقع الانفجار قبيل الساعة العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش في منطقة التدريب العسكري ليبافا قرب أولوموك، على بعد حوالى 200 كيلومتر شرق براغ.



وقال الجيش التشيكي عبر إكس: "قتل جندي في انفجار في منطقة التدريب العسكري ليبافا".



وأفاد الجيش بأنه "تم نقل سبعة جنود آخرين وموظف مدني إلى مستشفيات عسكرية وجامعية في أولوموك".



ويقوم الجيش التشيكي بتدريب جنود أوكرانيين في معسكر تدريب ليبافا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.



وقالت المتحدثة باسم الشرطة العسكرية كاترينا ملينكوفا لوكالة فرانس برس إن المصابين "ليسوا أجانب".



وأشار الجيش التشيكي على منصة إكس إلى أن "ذخيرة انفجرت" خلال "تدريب على إزالة الألغام"، معلنا أن الجندي قتل على الفور.