الصين تعتبر أن البيان الختامي لمجموعة السبع "مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب"

ردت بكين بقوة على البيان الختامي لقادة مجموعة السبع الذين هاجموا الصين، معتبرة أنه "مليء بالغطرسة والتحيز والأكاذيب".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان خلال مؤتمر صحافي دوري إن "إعلان قمة مجموعة السبع تلاعب مرة أخرى بالقضايا المتعلقة بالصين، وافترى على الصين وهاجمها، وكرر صورا ليس لها أساس واقعي ولا أساس قانوني ولا مبرر أخلاقي، وهي مليئة بالغطرسة والتحيز والأكاذيب".



وتعرضت الصين لانتقادات لاذعة في البيان الختامي لقادة مجموعة السبع (الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، كندا، اليابان) الذين اجتمعوا الجمعة في بورغو إيناتسيا، بالقرب من باري، في جنوب إيطاليا.



وبينما أكد قادة المجموعة أنهم "يطمحون إلى علاقات بناءة ومستقرة مع الصين" التي يدركون "أهميتها في التجارة العالمية"، قالوا في البيان: "نعرب عن مخاوفنا بشأن الاستهداف الصناعي المستمر من قبل الصين والسياسات والممارسات التي لا تتناسب مع السوق والتي تؤدي إلى تداعيات عالمية وتشوّهات في السوق وقدرة فائضة ضارّة في مجموعة متزايدة من القطاعات".



كذلك دعت دول مجموعة السبع الصين الجمعة الى وقف إرسال مكونات أسلحة إلى روسيا تغذّي حربها ضد أوكرانيا، بحسب البيان الختامي.



وجاء في البيان: "ندعو الصين لوقف نقل المواد ذات الاستخدامين، بما فيها مكونات الأسلحة والمعدات التي ترفد قطاع الدفاع الروسي".