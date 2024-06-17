اليونان تنفي أن تكون عملية لابعاد المهاجرين أدت الى وفاة العشرات

أعلنت الحكومة اليونانية أن مقتل عشرات المهاجرين خلال عمليات الإبعاد التي نفذها خفر السواحل اليونانيون أمر "لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال" في التحقيق الذي نشرته هيئة بي بي سي الاثنين.



وأكد المتحدث باسم حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي دوري: "نتابع كل منشور وكل تحقيق، لكنني أكرر: ما ورد لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال".



وأضاف بافلوس ماريناكيس أن خفر السواحل اليونانيين "ينقذون يوميا عشرات الأرواح" بينما يحاول العديد من طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي الوصول إلى اليونان من تركيا خلال رحلات عبور خطيرة.



وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إنه على علم "بهذه الادعاءات الفظيعة".



وأضاف: "على السلطات اليونانية على غرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحترم تماما التزاماتها فيما يتعلق باللجوء والقانون الدولي".



وذكرت بي بي سي في تحقيق نشرته على موقعها الاثنين أن 43 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن أعادهم خفر السواحل اليونانيون إلى بحر إيجه بين أيار 2020 وأيار 2023.



وبين الضحايا تم إلقاء تسعة عمدا في البحر، بحسب بي بي سي.



وأحصت القناة البريطانية خمسة عشر حادث إبعاد عنيفة لمهاجرين بما يتعارض مع القانون الدولي خلال هذه الفترة.



وتنفي أثينا على الدوام اللجوء إلى عمليات ابعاد غير قانونية رغم اثبات تحقيقات لوسائل اعلام دولية ومنظمات غير حكومية حصولها موثقة بمقاطع فيديو.



واستنادا إلى تقارير لوسائل اعلام محلية ومنظمات غير حكومية وخفر السواحل الأتراك تمكن مراسلو بي بي سي من التحدث إلى شهود عيان.



وروى كاميروني أنه بعد نزوله في جزيرة ساموس في أيلول 2021، تم توقيفه مع مهاجرين آخرين على يد ملثمين أرغموهم من خلال الضرب، على الصغود إلى قارب وتركوهم في عرض البحر.



وعُثر على جثتي رفيقيه أحدهما من ساحل العاج والآخر من الكاميرون على الساحل التركي ورفع محامو اللاجئ الكاميروني دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة القتل.



والعام الماضي بعد واحدة من أسوأ حوادث غرق سفن مهاجرين في المتوسط والتي تسببت بمقتل أكثر من 600 شخص، قدم ناجون شكوى ضد خفر السواحل اليونانيين بتهمة التأخر في تقديم المساعدة لهم.