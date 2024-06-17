الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اليونان تنفي أن تكون عملية لابعاد المهاجرين أدت الى وفاة العشرات

أخبار دولية
2024-06-17 | 15:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اليونان تنفي أن تكون عملية لابعاد المهاجرين أدت الى وفاة العشرات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اليونان تنفي أن تكون عملية لابعاد المهاجرين أدت الى وفاة العشرات

أعلنت الحكومة اليونانية أن مقتل عشرات المهاجرين خلال عمليات الإبعاد التي نفذها خفر السواحل اليونانيون أمر "لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال" في التحقيق الذي نشرته هيئة بي بي سي الاثنين.
     
وأكد المتحدث باسم حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي دوري: "نتابع كل منشور وكل تحقيق، لكنني أكرر: ما ورد لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال".
     
وأضاف بافلوس ماريناكيس أن خفر السواحل اليونانيين "ينقذون يوميا عشرات الأرواح" بينما يحاول العديد من طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي الوصول إلى اليونان من تركيا خلال رحلات عبور خطيرة.
     
وفي بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إنه على علم "بهذه الادعاءات الفظيعة".
     
وأضاف: "على السلطات اليونانية على غرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحترم تماما التزاماتها فيما يتعلق باللجوء والقانون الدولي".
     
وذكرت بي بي سي في تحقيق نشرته على موقعها الاثنين أن 43 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن أعادهم خفر السواحل اليونانيون إلى بحر إيجه بين أيار 2020 وأيار 2023. 
     
وبين الضحايا تم إلقاء تسعة عمدا في البحر، بحسب بي بي سي.
     
وأحصت القناة البريطانية خمسة عشر حادث إبعاد عنيفة لمهاجرين بما يتعارض مع القانون الدولي خلال هذه الفترة.
     
وتنفي أثينا على الدوام اللجوء إلى عمليات ابعاد غير قانونية رغم اثبات تحقيقات لوسائل اعلام دولية ومنظمات غير حكومية حصولها موثقة بمقاطع فيديو.
     
واستنادا إلى تقارير لوسائل اعلام محلية ومنظمات غير حكومية وخفر السواحل الأتراك تمكن مراسلو بي بي سي من التحدث إلى شهود عيان.
     
وروى كاميروني أنه بعد نزوله في جزيرة ساموس في أيلول 2021، تم توقيفه مع مهاجرين آخرين على يد ملثمين أرغموهم من خلال الضرب، على الصغود إلى قارب وتركوهم في عرض البحر.
     
وعُثر على جثتي رفيقيه أحدهما من ساحل العاج والآخر من الكاميرون على الساحل التركي ورفع محامو اللاجئ الكاميروني دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة القتل.
     
والعام الماضي بعد واحدة من أسوأ حوادث غرق سفن مهاجرين في المتوسط والتي تسببت بمقتل أكثر من 600 شخص، قدم ناجون شكوى ضد خفر السواحل اليونانيين بتهمة التأخر في تقديم المساعدة لهم.

أخبار دولية

اليونان

المهاجرين

وفاة

LBCI التالي
نتنياهو يحلّ حكومة الحرب
قتلى في تصادم قطار ركاب وقطار بضائع في الهند
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

وفاة قائد طائرة مصرية بشكل مفاجئ خلال رحلته من القاهرة إلى الطائف بالسعودية

LBCI
أمن وقضاء
2024-06-16

ضربها والدها بعصا... وفاة ابنة الـ10 سنوات في بعلبك

LBCI
أخبار دولية
2024-06-16

وفاة 19 شخصا على الأقل خلال مناسك الحج

LBCI
منوعات
2024-06-15

بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:46

ستولتنبرغ: 23 دولة في الناتو في طريقها للالتزام بمستوى الانفاق الدفاعي

LBCI
أخبار دولية
17:22

موافقات بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل انخفضت بشدة مع بداية حرب غزة

LBCI
أخبار دولية
17:06

مقتل بحار فيليبيني في هجوم للحوثيين على سفينة شحن

LBCI
أخبار دولية
17:02

فرنسا تعتزم خفض عديد قواتها في غرب ووسط إفريقيا إلى 600 جندي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-26

بالتزامن مع إعلانها عاصمة للثقافة العربية.. طرابلس تغصّ بمئات الزوار

LBCI
فنّ
2024-03-30

"اختلاف الدين هو سبب انفصالهما"... محمد عطية يرفض نفي ميرا مخايل لتصريحاته (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-15

حرب الحرائق تستعر بين حزب الله وإسرائيل على طول الحدود

LBCI
أخبار دولية
2024-06-05

بايدن يلتقي زيلينسكي في فرنسا وفي قمة مجموعة السبع في ايطاليا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الديمقراطيون يكسرون الرقم القياسي لمبلغ التبرعات... وأوباما يدعو المؤثرين الى الترويج لبايدن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سفن روسية بالقرب من أميركا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

انطلاقة صعبة لانكلترا أمام صربيا في اليورو... والعين على فرنسا الليلة أمام النمسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

معامل الحرير في لبنان: قصة مبان تاريخية طبعت في الذاكرة والحاضر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

رميش تخرج من عزلة اتصالاتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

من جنوب لبنان وتحديدا من صور رسالة في عيد الأضحى : الشعب اللبناني يحبّ الحياة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

تَعددُ الاحزاب السياسية في اسرائيل يُعقّد المشهد السياسي في البلاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

تأثيرات سلبية لاقتطاع تل ابيب جزءا ً من أموال السلطة الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الجيش مدعوم اميركيا وهوكستين يناقش وضع اليوم التالي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:38

العريس سيفاجئكم... هل تتزوّج أنجي خوري من المعتزل أدهم النابلسي؟

LBCI
خبر عاجل
04:08

هيئة البث الاسرائيلية: نتنياهو يبلغ وزراء الكابينت بإلغاء مجلس الحرب بعد انسحاب غانتس وأيزنكوت وبعد طلب بن غفير الانضمام إليه

LBCI
فنّ
05:21

إبنة هيلدا خليفة في ظهورٍ جديد... جذابة مثل والدتها (صور)

LBCI
حال الطقس
02:08

كتل هوائيّة حارّة ورطوبة عالية..اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
13:51

شجار بين عائلتين يودي بحياة مراهقة... دخلوا متجر والدها وما فعلوه بها لا يُصدق!

LBCI
منوعات
05:45

في أول أيام الأضحى... أكثر من 10 آلاف شخص تعرضوا لإصابات خلال ذبح الأضاحي في تركيا

LBCI
فنّ
07:25

حليمة بولند خارج السجن... هذا ما فعلته بعد قضية الفسق والفجور

LBCI
فنّ
06:23

"أروع تجربة في حياتي"... ممثل مصري يشارك في مسلسل إسرائيلي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More