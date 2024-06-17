خمسة قتلى و15 مفقودا إثر أمطار غزيرة في جنوب الصين

قضى خمسة أشخاص وفقد 15 آخرون بعد أن تسببت أمطار غزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.



وتتهاطل أمطار غزيرة في أجزاء من مقاطعة غوانغدونغ ذات الكثافة السكانية العالية منذ الأحد.



وذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية نقلا عن السلطات المحلية أن "خمسة أشخاص لقوا حتفهم و15 فقدوا" جراء كوارث طبيعية قرب مدينة ميتشو الاثنين.



وأفادت بأن 13 شخصا آخرين "محاصرون"، لكنها لم تقدم تفاصيل عن أحوالهم.



كما ذكرت أن السلطات أرسلت أكثر من 10 آلاف من عناصر الطوارئ إلى المناطق المتضررة "لبدء أعمال البحث والإنقاذ بسرعة".



وتمر الصين بصيف شديد التقلبات، إذ تجتاح موجة حر معظم أنحاء الشمال بينما تتساقط الأمطار على الجنوب.



ويقول العلماء إن انبعاثات الغازات الدفيئة تؤدي إلى تغير المناخ، ما يجعل الطقس المتطرف أكثر احتمالا. والصين هي أكبر مصدر للانبعاثات في العالم.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن انهيارا أرضيا منفصلا على طريق سريع في إقليم جيانغشي بجنوب شرق البلاد الاثنين أدى إلى دفن ثلاث سيارات، من دون أن تعلن على الفور عن سقوط ضحايا.