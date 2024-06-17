مسؤول إسرائيلي: "عشرات الرهائن ما زالوا أحياء على وجه التأكيد" في غزة

صرّح مفاوض إسرائيلي كبير لوكالة فرانس برس أن عشرات الرهائن المحتجزين في غزة ما زالوا على قيد الحياة على نحو مؤكد وأن إسرائيل لا يمكنها قبول وقف الحرب حتى يتم إطلاقهم كلهم في إطار اتفاق.



وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لأنه غير مخول الحديث علنا عن هذه القضية، إن "العشرات على قيد الحياة على وجه التأكيد"، مضيفا: "لا يمكننا أن نتركهم هناك لفترة طويلة، فسوف يموتون".

