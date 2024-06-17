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ستولتنبرغ: 23 دولة في الناتو في طريقها للالتزام بمستوى الانفاق الدفاعي
أخبار دولية
2024-06-17 | 17:46
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ستولتنبرغ: 23 دولة في الناتو في طريقها للالتزام بمستوى الانفاق الدفاعي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن 23 من بين 32 دولة عضوا في طريقها للوفاء بتعهد مضى عليه عشر سنوات بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو مطلب طويل الأمد لواشنطن.
وقال ستولتنبرغ للرئيس الأميركي جو بايدن في المكتب البيضوي: "سوف ينفق 23 حليفاً 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو أكثر على الدفاع هذا العام".
وأضاف: "حلفاء الناتو يزيدون هذا العام الإنفاق الدفاعي بنسبة 18%. وهذه أكبر زيادة منذ عقود".
ولطالما أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، منافس بايدن في انتخابات تشرين الثاني، عن غضبه من حلفاء الناتو الذين يعتبر أنهم لا يساهمون بما يكفي، حتى أنه أشار مؤخرا إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمتهم إذا لم يلتزموا بنسبة الإنفاق المتفق عليها.
وعندما قطع أعضاء الناتو ذلك التعهد في قمة عام 2014، لم تكن سوى ثلاث دول ملتزمة بالهدف - الولايات المتحدة وبريطانيا واليونان التي لديها توترات طويلة الأمد مع تركيا المجاورة.
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