"إصابات عدة" في صفوف الجيش الكوري الشمالي بعد انفجار لغم قرب الحدود مع الجنوب

أصيب عدد من الجنود الكوريين الشماليين المتمركزين قرب الحدود مع كوريا الجنوبية بجروح في انفجار لغم أرضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الثلاثاء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سيول.



قالت الوكالة أن "الجيش الكوري الشمالي تكبد عدة خسائر في الأرواح نتيجة انفجار لغم أثناء العمل"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وتكثر الألغام المزروعة على الحدود بين البلدين.