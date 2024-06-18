رئيس الوزراء الهولندي "متفائل بحذر" لتولي منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي

أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الثلاثاء عن "تفاؤل حذر" بتجاوز اعتراض المجر على توليه منصب أمين عام حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.



وبعد نيله دعم قوى رئيسية، أصبح روته المرشح الأوفر حظا لخلافة الأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ الذي تنتهي ولايته هذا العام.



لكن روته وجد صعوبة في اقناع أوربان، كما أنه يواجه منافسة من الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، المرشح الآخر الوحيد.



وقال روته للصحافيين بعد لقائه أوربان على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "أنا متفائل بحذر بشأن المجر".



واشترط أوربان هذا الشهر لاسقاط اعتراضه ودعم روته أن يعتذر الأخير عن تعليقات سابقة انتقد فيها الحكومة اليمينية في بودابست، وأن يسمح للمجر بالابتعاد عن خطط حلف شمال الأطلسي لزيادة المساعدات لأوكرانيا.