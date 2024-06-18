مصرع 13 شخصا جراء الأمطار الغزيرة التي تضرب دول أميركا الوسطى

لقي 13 شخصا في السلفادور وغواتيمالا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بها الأمطار الغزيرة التي تشهدها دول أميركا الوسطى، وفق ما أعلنت سلطات البلدين.



وفي السلفادور، الدولة الأكثر تضررا حتى الآن، لقي خمسة أشخاص حتفهم الاثنين في انهيار أرضي في منطقة تاكوبا الغربية، وفق ما ذكر رئيس الدفاع المدني لويس أمايا.



وتأتي هذه الوفيات في أعقاب مصرع شخصين الأحد اثر سقوط شجرة وعمود على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة.



وأضاف أمايا أن أربعة أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت بين الجمعة والأحد.



ووافق الكونغرس في السلفادور الأحد على إعلان حالة الطوارئ لتسهيل تعبئة الموارد.