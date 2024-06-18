الجيش الأميركي: دمرنا أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقاربًا وطائرة مسيرين خلال آخر 24 ساعة

اعلن الجيش الأميركي يوم الاثنين إنه دمر أربعة أجهزة رادار تابعة للحوثيين وقاربا وطائرة مسيرين خلال آخر 24 ساعة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في منشور على إكس إن الرادارات والقارب دمروا في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وتم تدمير الطائرة المسيرة فوق البحر الأحمر.

