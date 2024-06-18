غانتس بعد لقائه هوكستين: ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله..ووقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد

اعتبر العضو السابق في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس خلال لقائه مبعوث الرئيس الاميركي جو بايدن للبنان اموس هوكستين ان " وقت التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية بدأ ينفد".



وقال "سندعم أي تحرك فعال بشأن الجبهة الشمالية من خارج الحكومة الحالية".



واضاف " ملتزمون بإزالة تهديد حزب الله عن السكان الإسرائيليين على الحدود الشمالية".