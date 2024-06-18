أنظمة القوات الجوية الأوكرانية: دمّرنا طائرات مسيرة روسية

أنظمة القوات الجوية الأوكرانية للدفاع الجويّ دمّرت عشر طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا، خلال الليل، لاستهداف البلاد.



وأفادت القوات الجوية، عبر تيليجرام، بتدمير الطائرات المسيرة، فوق زابوريجيا ودنيبروبتروفسك، في أوكرانيا.