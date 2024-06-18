نيران اندلعت في مستودعات نفط في روسيا

اندلعت نيران، في مستودعات نفط، بعد هجوم بطائرة مسيرة، في بلدة آزوف التابعة لمنطقة روستوف، في جنوب روسيا، وفق ما أعلن مسؤولون.



وقال حاكم المنطقة المتاخمة لأوكرانيا فاسيلي جولوبيف، عبر تيليجرام: "تشير البيانات الأولية إلى عدم وقوع إصابات."



وأوضحت وزارة الطوارئ الروسية أنّ الحريق انتشر في خمسة آلاف متر مكعب وأنّ عشرات من رجال الإطفاء ومعهم 21 معدّة يكافحون الحريق.



وتقع بلدة آزوف على نهر الدون وتبعد بنحو 16 كيلومترًا عن بحر آزوف.