ماليزيا والصين ستجددان اتفاقية تعاون اقتصاديّ

أعلن وزير التجارة الماليزي أنّ ماليزيا والصين ستجددان اتفاقية تعاون اقتصاديّ، مدتها خمسة أعوام، خلال زيارة رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ لكوالالمبور.



وأكّد الوزير تنجكو ظفرول عبد العزيز أنّ البلدين اتفقا على تطبيق المرحلة الثانية من برنامج تعاون اقتصاديّ وتجاريّ.



ووُقّع البرنامج للمرة الأولى، في 2013.



وقال، خلال تدشين مصنع تجميع لسيارات شيري في ماليزيا: "ستعمق هذه المبادرة، بصورة أكبر، العلاقات في القطاعات، ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية عالية المستوى والاقتصاد الرقميّ والروبوتات وتطوير ريادة الأعمال والابتكار والشركات الناشئة وكذلك أنشطة البحث والتطوير في الزراعة والصناعات الأولية."



وأضاف أنه أثناء زيارته ماليزيا بين 18 و20 حزيران، سيبرم البلدان أيضًا، مذكرتي تفاهم في شأن الاقتصاد الرقميّ والتنمية الخضراء.



وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أنه من المتوقع أنّ يعقد الضيف‭‬الصينيّ اجتماعًا ثنائيًا مع رئيس الوزراء أنور إبراهيم واجتماعًا رسميًا مع السلطان إبراهيم ملك البلاد.