روسيا تبدأ مناورات بحرية في المحيط الهادئ

بدأت روسيا مناورات بحرية، في المحيط الهادئ، تشمل تدريبات على عمليات مضادة للغواصات وللضربات الجوية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان.



ويأتي هذا الإعلان قبيل زيارة يقوم بها الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين لكوريا الشمالية.



وتهدف الزيارة إلى إقامة شراكة استراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ اللتين تجمعهما "روابط الأخوة الراسخة لرفاق السلاح"، حسب ما قال الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونغ أون.



وتستمر هذه المناورات التي يشارك فيها حوالى 40 زورقًا وقاربًا وسفينة، إضافة إلى نحو 20 طائرة ومروحية "من 18 إلى 28 حزيران، في مياه المحيط الهادئ وبحر اليابان وأوخوتسك" في أقصى الشرق الروسيّ، وفق ما أوضحت وزارة الدفاع الروسية.



ويظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة الكثير من السفن والغواصات تبحر قبالة بحر اليابان في فلاديفوستوك، الميناء الرئيسيّ للأسطول الروسيّ في المحيط الهادئ.



وأشارت الوزارة إلى أنه في مراحل مختلفة، سيقوم البحارة بتدريبات على عمليات مضادة للغواصات وعلى الضربات الصاروخية ضد مجموعات من سفن عدو تقليديّ وصد هجمات مسيّرة جوية وبحرية.