بوتين في الشرق الأقصى الروسيّ

توقّف الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، في الشرق الأقصى الروسيّ، وهو في طريقه لعقد قِمة مع الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونج أون في بيونجيانج، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.



وقالت وكالة تاس للأنباء إنّ الزيارة هي الأولى منذ عام 2014 التي يقوم بها بوتين إلى جمهورية ساخا المنتجة للألماس.



وتُعتبر أكبر منطقة في روسيا من حيث المساحة.



ومن المقرر أن يعقد بوتين سلسلة من الاجتماعات هناك، قبل أن يتوجه إلى كوريا الشمالية، لعقد محادثات.



ويُرجّح أن تشمل المحادثات توقيع اتفاقية شراكة مع الدولة المنعزلة المسلحة نوويًا.