قتلى بحريق في مستشفى في إيران

قُتل تسعة أشخاص بحريق، اندلع في مستشفى، في شمال إيران، وفق ما أفاد التلفزيون الرسميّ.



واندلع الحريق، عند الساعة 01,30 بالتوقيت المحلي (العاشرة مساء بتوقيت غرينتش الاثنين) في مستشفى، في مدينة رشت عاصمة محافظة غيلان.



وفُتح تحقيق لتحديد سببه، وفق ما أوضح التلفزيون الرسميّ.



وقال رئيس جامعة غيلان للعلوم الطبية محمد تقي أشوبي للتلفزيون: "قُتل تسعة أشخاص، في هذا الحريق."



ويضم المستشفى 250 سريرًا، 142 منها كانت مشغولة وقت الحريق، حسب المصدر نفسه.