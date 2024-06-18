مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل كبير

حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أنّ الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، يتدهور بشكل كبير.



وقال إنّ هناك موتا ومعاناة لا يمكن أن يقبل بهما ضمير، في غزة.



وأشار إلى أنّه حتى يوم 15 حزيران، قُتل 528 فلسطينيًا بينهم 133 طفلًا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين منذ تشرين الأول.



ولفت إلى أنّ بعض الحالات تثير مخاوف جِدية من عمليات قتل غير قانونية.