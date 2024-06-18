بايدن يريد تسهيل تسوية أوضاع آلاف المهاجرين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركيّ جو بايدن سيتخذ تدابير لتسهيل تسوية الأوضاع التي قد تعود بالفائدة على آلاف الأشخاص في حين أن الهجرة موضوع رئيسي في الحملة الرئاسية في الولايات المتحدة.





وكان بايدن اعلن تشديد سياساته المتعلقة بالهجرة للتعامل مع وصول مهاجرين على الحدود مع المكسيك.



ويعتزم الرئيس الأميركي تسهيل إصدار تصاريح الإقامة والعمل للمهاجرين المتزوجين من اميركيين وأطفالهم وفقا لبيان صدر عن البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض ن "هذا الاجراء سيحمي نحو مليون من أزواج رعايا أميركيين ونحو 50 ألف طفل مهاجر تقل أعمارهم عن 21 عاما".



