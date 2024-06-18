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بكين تتهم ستولتنبرغ بـ"القاء اللوم" عليها بعد تصريحاته بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
2024-06-18 | 06:52
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بكين تتهم ستولتنبرغ بـ"القاء اللوم" عليها بعد تصريحاته بشأن أوكرانيا
استهجنت الصين الثلاثاء تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الذي دعا الاثنين الى جعل الصين تدفع ثمن دعمها المفترض لروسيا في حربها في أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ خلال زيارة للولايات المتحدة، اكبر دولة داعمة عسكريا لاوكرانيا، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ "يسعى جاهدا لإعطاء الانطباع بأنه لا يتدخل في هذا النزاع لتجنب العقوبات والحفاظ على الصفقات التجارية". وأضاف أن بكين "تغذي أكبر نزاع مسلح في اوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وأوضح "لا يمكن أن تحصل الصين على الاثنين. على الغرب في مرحلة ما أن يجعل الصين تدفع ثمنا إلا إذا غيرت الصين مسارها. يجب أن يكون هناك عواقب".
ونددت الصين بهذه التصريحات.
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