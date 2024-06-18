فرنسا وقعت عقدًا لبيع مدافع لأرمينيا

وقعت فرنسا عقدًا لبيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز قيصر لأرمينيا، على ما قال وزير الدفاع الفرنسيّ سيباستيان ليكورنو.



وتعمّق يريفان علاقاتها العسكرية مع الغرب وتبتعد عن حليفتها التقليدية روسيا.



وكتب ليكورنو على إكس أنّ العقد وُقّع، خلال لقاء مع نظيره الأرمنيّ سورين بابيكيان.



وتتحالف أرمينيا رسميًا مع روسيا، لكنّها تحولت في السنوات القليلة الماضية دبلوماسيا وعسكريًا نحو الدول الغربية.



واتُهمت موسكو بالفشل في حمايتها من منافستها طويلة الأمد أذربيجان.



ورفضت روسيا الانتقادات.



وحذرت أرمينيا من التحالف مع الغرب.