ايران: الحكم على نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام بالسجن سنة بتهمة "الدعاية"

حكم على الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2023، والمسجونة في بلادها، بالسجن سنة بتهمة "الدعاية ضد الدولة" كما أعلن محاميها على منصة أكس.



وقال المحامي مصطفى نيلي: "بحسب الحكم الصادر عن الفرع 29 في المحكمة الثورية في طهران، حكم على نرجس محمدي بالسجن سنة بتهمة الدعاية ضد الدولة".



وتبلغ محمدي 52 عاما وهي مسجونة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقد ادينت الناشطة وسُجنت مرارا على مدى 25 عاما لرفضها إلزامية الحجاب وعقوبة الإعدام.