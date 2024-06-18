أربعة قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق إيران

أدى زلزال تناهز شدته خمس درجات إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



وهزّ الزلزال مدينة كاشمر (شمال شرق) عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي (09,54 ت غ)، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري.