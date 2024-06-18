نتنياهو: أعطونا الأدوات ننهي المهمة أسرع بكثير

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ثمن الحرب باهظ، وقال: "لا خيار لنا فإما نحن أو ممثلو محور الشر الذين يريدون تدميرنا".



وتوجه لأميركا بالقول: "كما قال لها تشرشل في الحرب العالمية الثانية أعطونا الأدوات ننهي المهمة أسرع بكثير".



وشدد على أن الوحدة الداخلية شرط أساسي للنصر واسرائيل تقاتل على جبهات عدة ويجب ألا تحصل حرب أهلية عندها.