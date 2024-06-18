بلينكن: دعم الصين للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا "يجب أن يتوقف"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن دعم الصين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية يطيل أمد الحرب في أوكرانيا وأنه "يجب أن يتوقف".



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ إن الصين تقدم دعما حاسما يمكّن "روسيا من الحفاظ على استمرارية تلك القاعدة الصناعية الدفاعية، والإبقاء على آلة الحرب مستمرة، ومواصلة الحرب، لذا يجب أن يتوقف ذلك".