هكذا قرأت اسرائيل فيديو طائرة الهدهد الذي نشره حزب الله

أعلنت مراسلة الـLBCI آمال شحادة، أن الفيديو الذي نشره الاعلام الحربي في حزب الله حول الطائرة "هدهد" اربك الاسرائيليين بعض الشيء، مشيرة الى أن اسرائيل قالت انها لا تعلم أن حزب الله يملك مسيّرة تسمّى "هدهد" التي تشكل تهديدا لها.