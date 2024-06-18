بوتين يصل إلى كوريا الشمالية

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية في زيارة دولة، وفق ما أعلن الكرملين.



وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين وصل إلى بيونغ يانغ، عاصمة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)".