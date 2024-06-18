السويد تستدعي السفير الروسي ردا على انتهاك مجالها الجوي

أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء السفير الروسي في ستوكهولم، بعدما انتهكت طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي-24 المجال الجوي السويدي الجمعة.



وأكدت الوزارة في بيان أنها استدعت السفير الروسي "لإبلاغه بموقفها بشأن انتهاك روسيا للمجال الجوي السويدي، والذي وقع الجمعة في 14 حزيران، بعد نحو ثلاثة أشهر من انضمام الدولة الإسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).