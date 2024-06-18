وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج معظمهم بسبب الحر

توفي ما لا يقل عن 323 حاجا مصريا في خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحر، حسبما أفاد دبلوماسيان عربيان وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن "جميعهم ماتوا بسبب الحرارة" باستثناء شخص أصيب بجروح قاتلة خلال تدافع بسيط بين حشد من الحجاج، مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.