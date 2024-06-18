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الأمم المتحدة: عدد النازحين في هايتي بلغ 600 ألف بسبب عنف العصابات
أخبار دولية
2024-06-18 | 16:23
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الأمم المتحدة: عدد النازحين في هايتي بلغ 600 ألف بسبب عنف العصابات
ارتفع عدد النازحين داخليا في هايتي بنسبة 60 بالمئة منذ آذار بسبب تصاعد عنف العصابات، ليصل حاليا إلى نحو 600 ألف نازح، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد مدير بعثة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في هايتي فيليب برانشات في بيان أن "الأرقام التي نشهدها اليوم هي نتيجة مباشرة لسنوات من العنف المتصاعد - الذي وصل إلى ذروة جديدة في شباط - وآثاره الإنسانية الكارثية". وأضاف "إن الأزمة المستمرة في هايتي تجبر المزيد من الناس على الفرار من منازلهم وترك كل شيء وراءهم". وتابع "ليست قرارات متخذة باستخفاف. والأسوأ من ذلك: بالنسبة للكثيرين، هذه ليست المرة الأولى".
ووفقا لتقرير للمنظمة الدولية للهجرة نشر الثلاثاء، تضم البلاد حاليا 578,074 نازحا، مقارنة بـ362,551 في بداية آذار، بينما يبلغ مجموع عدد السكان 10 ملايين نسمة.
وأشار التقرير إلى أنه في حين لم ينقض بعد نصف العام 2024 فإن عدد النازحين خلاله "يكاد يكون مطابقا لعدد النازحين" خلال العام 2023 برمته، ما يسلط الضوء على تدهور الوضع الأمني.
ترتبط هذه الزيادة إلى حد كبير بفرار عدد هائل من الأشخاص من بور أو برنس بحثا عن ملجأ في مناطق أخرى لا تملك بالضرورة الموارد اللازمة لاستقبالهم.
وسجلت المنظمة الدولية للهجرة فرار حوالي 95 ألف شخص من العاصمة في الفترة من 8 آذار إلى 9 نيسان متوجهين خصوصا إلى مقاطعة الجنوب، حيث بات النازحون يشكلون حاليا 10 بالمئة من السكان.
وتعاني هايتي من عدم الاستقرار السياسي منذ عقود، لكن خلال الأشهر الأخيرة تواجه البلاد عودة عنف العصابات التي تسيطر حاليا على 80 بالمئة من العاصمة بور أو برنس.
على المستوى الوطني، تستضيف عائلات غالبية النازحين البالغ عددهم حوالى 600 ألف (80 بالمئة)، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.
لكن هذا الحال لا ينطبق على العاصمة التي شهدت زيادة في عدد الملاجئ - ولا سيما في المدارس - حيث يعيش نازحون "في ظروف غير صحية".
وتقدر المنظمة الدولية للهجرة حاليا عدد النازحين في مدينة بور أو برنس بحوالى 185 ألف شخص، أي بزيادة قدرها 15 بالمئة منذ بداية آذار.
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المتحدة:
النازحين
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