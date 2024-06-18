ستامكو شيب مانجمنت للحوثيين: أفرجوا عن طاقم السفينة

طالبت ستامكو شيب مانجمنت، الشركة التي تدير سفينة الشحن (جالاكسي ليدر)، الحوثيين، مجددا اليوم الثلاثاء بالإفراج عن طاقم السفينة المؤلف من 25 شخصا الذين تحتجزهم الجماعة منذ سبعة أشهر.



واستخدم المسلحون الحوثيون طائرات هليكوبتر لمهاجمة السفينة التي ترفع علم جزر البهاما في 19 تشرين الثاني. وقال مديرو السفينة إن الحوثيين أسروا ربانها البلغاري وكبير أفراد طاقمها، إلى جانب 17 فلبينيا وبحارة آخرين من أوكرانيا والمكسيك ورومانيا.



وقالت الشركة "لن يجني الحوثيون أي شيء جراء الاحتفاظ بأفراد الطاقم البالغ عددهم 25".