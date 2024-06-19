الجيش الأميركيّ دمّر طائرات مسيرة حوثية

دمّر الجيش الأميركيّ ثماني طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، في اليمن وواحدة، فوق خليج عدن، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وقالت القيادة المركزية الأميركية، على إكس، إنّه لم تُسجّل إصابات أو أضرار للسفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية في الواقعة.