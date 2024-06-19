سجال بين السودان والإمارات في مجلس الأمن الدوليّ

حمّل سفير السودان لدى الأمم المتحدة الإمارات المسؤولية عن استمرار الحرب الدائرة في بلاده.



وسارع المندوب الإماراتيّ إلى نفيه.



ويشهد السودان حربًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.



ويتّهم الجيش المدعوم من الحكومة، أبوظبي بدعم معسكر الخصم.



وقال السفير إنّ اعتداءات كثيرة تشنّها ميليشيا الدعم (السريع) بأسلحة إماراتية تستهدف القرى والبلدات بشكل متعمد وممنهج.



ولفت إلى وجوب أن تنأى الإمارات بنفسها عن السودان.



واعتبر أنّ دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع هو السبب الرئيسيّ لاستمرار الحرب.



ودعا السفير السودانيّ مجلس الأمن الدوليّ إلى "مشي مسافة الميل المتبقي،" وهو إدانة دولة الإمارات.