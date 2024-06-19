واشنطن تفرض عقوبات جديدة على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك

شدّدت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك وعائلته، مستهدفة شبكة أفراد وشركات تتّهمها واشنطن بجمع الأموال لحسابه.



وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شخصين وسبع شركات مدّت دوديك، رئيس جمهورية صربسكا الخاضع سابقًا لعقوبات أميركية، "بمصادر دخل كبيرة".



وجرّاء رفضهم فكرة استقلال البوسنة التي أرادها البوسنيون والكروات أثناء تفكك يوغوسلافيا في أوائل التسعينات، أعلن زعماء سياسيون لصرب البوسنة في 9 كانون الثاني 1992 "جمهورية صرب البوسنة" ("صربسكا").



وأدانت الولايات المتحدة جهود دوديك المستمرة لتقويض المؤسسات، التي ضمنت السلام والاستقرار في البوسنة والهرسك والمنطقة، وفق ما لفت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون.



وشدد على مواصلته الكشف عن المخططات الاحتيالية، التي تمكن دوديك وعائلته من "استغلال شعبهم لمصلحتهم الشخصية".



واعتبرت وزارة الخزانة أنّ دوديك استغل منصبه الرسميّ، لمنح عقود حكومية إلى شركات خاصة يشرف عليها مع ابنه ايغور.



وقالت: "بينما يسيطر ايغور على العديد من الشركات في هذه الشبكة، فإنّه يحجب علاقته الشخصية بهذه الشركات من خلال الاعتماد على مالكين ومديرين صوريين بعيدين عنه."