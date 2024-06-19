أوكرنيا تعوّل على قرارات إيجابية للاتحاد الأوروبيّ بعد الانتخابات الأوروبية

أملت أوكرانيا أن يتّخذ الاتحاد الأوروبيّ قرارات إيجابية، بعد الانتخابات الأوروبية الأخيرة، التي شهدت صعودًا لليمين المتطرف، وفق ما قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك.



واتّسمت الانتخابات الأخيرة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبيّ بصعود اليمين المتطرف في العديد من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، وهما من المؤيدين الرئيسيين لأوكرانيا.



وأعرب الرئيس الأوكرانيّ، خلال زيارة إلى برلين، عن قلقه إزاء نجاحات انتخابية لأحزاب ترفع شعارات راديكالية مؤيدة لروسيا.



واعتبر أنّ هذا الأمر خطير على بلدانكم.