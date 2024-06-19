الأمم المتحدة: لم نتمكّن من توزيع المساعدات في قطاع غزة بسبب الفوضى والذعر بين الجياع

أعلنت الأمم المتحدة أنّها لم تتمكّن من توزيع المساعدات، في قطاع غزة، من معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل.



وأوضحت أنّ ذلك، بسبب الفوضى والذعر بين الجياع في المنطقة، على الرغم من وقف إسرائيل النشاط العسكريّ نهارًا.



وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إنّ الأمم المتحدة رحبت بهذه الخطوة، لكنه أضاف أن "هذا لم يتترجم بعد إلى وصول المزيد من المساعدات إلى المحتاجين".



ولفت إلى أنّ المنطقة الواقعة بين كرم أبو سالم وطريق صلاح الدين خطيرة للغاية.



وأعرب عن الاستعدادات للتعامل مع الأطراف جميعهم، لضمان وصول المساعدات إلى الناس في غزة.



وقال: "عندما تصل المساعدات إلى مكان ما، يكون هناك أناس يتضورون جوعًا، ويشعرون بالقلق من أنّ هذا قد يكون آخر طعام يرونه."