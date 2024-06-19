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التجارة البحرية البريطانية: يُعتقد أنّ الحوثيين في اليمن أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر

أخبار دولية
2024-06-19 | 01:23
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التجارة البحرية البريطانية: يُعتقد أنّ الحوثيين في اليمن أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر
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التجارة البحرية البريطانية: يُعتقد أنّ الحوثيين في اليمن أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنّه يُعتقد أنّ الحوثيين في اليمن، أغرقوا سفينة ثانية في البحر الأحمر، وهي السفينة توتور.
 
وأفادت تقارير سابقة من الهيئة والحوثيين ومصادر أخرى بتعرض ناقلة الفحم توتور ذات الملكية اليونانية للقصف بصواريخ وقارب ملغوم مسير في 12 حزيران، وكانت المياه تتسرب إليها.
 
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في تحديث أمنيّ: "أبلغت السلطات العسكرية عن رصد حطام بحريّ ونفط في آخر موقع ورد أنّ السفينة كانت موجودة فيه."
 
ولا يزال أحد أفراد طاقم توتور مفقودًا.

ويُعتقد أنّه كان في غرفة المحرك وقت وقوع الهجمات.
 
ويستهدف الحوثيون السفن التجارية، في منطقة البحر الأحمر، منذ تشرين الثاني، فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

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