بوتين: وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت جاهزة

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين أنّ روسيا تحارب "سياسة الهيمنة والإمبريالية"، التي تنتهجها الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ عقود، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.



وقال، في مستهل المحادثات مع الزعيم الكوريّ الشماليّ كيم جونج أون، في بيونجيانج، إنّ وثيقة تأسيسية جديدة للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت جاهزة.



ودعا بوتين كيم إلى زيارة موسكو.



وشدّد بوتين على أنّ موسكو وبيونغ يانغ تقدمتا كثيرًا على طريق تعزيز الروابط الثنائية بينهما.