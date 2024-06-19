بلينكن: واشنطن لم تنته بعد من مراجعة شحنة قنابل لإسرائيل

أعربت الولايات المتحدة عن استغرابها، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو أنّ حليفته واشنطن تعلّق إرسال أسلحة هامة إلى بلاده.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحافيين: "اسمحوا لي أن أبدأ بالقول إنّنا بصدق لا نعرف ما الذي يتحدث عنه."



وأوضحت أنّه باستثناء شحنة معينة من الذخائر ينظر فيها المسؤولون الأميركيون عن كثب، ليس هناك أي وقف آخر لشحنات أسلحة.



وشدّد وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن على أنّ واشنطن تواصل مراجعة شحنة واحدة في ما يتعلّق بقنابل زنة 2000 رطل، بسبب المخاوف في شأن استخدامها في منطقة مكتظة بالسكان مثل رفح.



وقال: "لكن، كل ما سوى ذلك يجري كالمعتاد."