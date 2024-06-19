البنتاغون: وزارة الخارجية الأميركية وافقت على بيع محتمل لطائرات مسيرة لتايوان

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع محتمل لما يصل إلى 291 طائرة مسيرة من طراز ألتيوس 600إم-في لتايوان بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون دولار، وفق ما أعلن البنتاغون.



ولفت البنتاغون إلى أنّ المتعاقد الرئيسيّ سيكون أندوريل.