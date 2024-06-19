وصول عشرات المدرّبين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو

وصل عشرات المدرّبين العسكريين الروس إلى بوركينا فاسو، التي تشهد تمردًا في أعقاب هجوم جهاديّ، في الشمال المضطرب، وفق ما أفادت مصادر رويترز.



وقال مصدر دبلوماسيّ إفريقيّ: "وصلت طائرتان تقلّان مدربين روسا إلى بوركينا بسبب الوضع."



ولفت إلى أنّ الرحلات جاءت من مالي المجاورة والتي شهدت أيضًا انقلابًا أوصل إلى السلطة عسكريين أقاموا علاقات أوثق مع موسكو.



وأكد مصدر مستقل وصول المدرّبين، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى مقاتلين سابقين من مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر التي أعيد تنظيمها وباتت تعرف باسم "فيلق إفريقيا".