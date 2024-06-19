حريق في مستودع للنفط في روسيا يواصل الاشتعال

يواصل حريق، في مستودع للنفط في بلدة آزوف، في منطقة روستوف، في جنوب روسيا، الاشتعال منذ أكثر من 24 ساعة، على ما أعلنت إدارة الطوارئ.



واندلعت النيران في عدد من صهاريج تخزين النفط بعد هجوم بطائرات مسيرة.



وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية لرويترز إنّ جهاز الأمن الأوكرانيّ نفّذه.



وأعلنت الإدارة على تيليجرام أنّ موقع الحريق في منطقة آزوف حُدّد على مساحة 3200 متر مربع في الساعة 05:30 (0200 بتوقيت جرينتش).



وأوضح المصدر لرويترز أنّ الهجوم أصاب صهاريج في أزوفسكايا وأزوفنفتيبرودكت بعدد خزانات وقود في المجمل 22 خزانًا.