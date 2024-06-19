بوتين وكيم يحضران حفلة في بيونغ يانغ قبيل انطلاق القِمة بينهما

حضر الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين والزعيم الكوريّ الشمالي كيم جونغ أون حفلة كبيرة، في الساحة الرئيسية، في بيونغ يانغ، قبيل انطلاق القِمة بينهما.



وذكرت وكالة ايتارفاكس أنّ موكب بوتين تتقدمه سيارة أوروس (ليموزين)، توجهت إلى ساحة كيم إيل سونغ.



وأوضحت أنّ هناك استقبل كيم بوتين، قبيل اجتماعهما في دار ضيافة كومسوسان الرسميّ، وفق وكالة ريا نوفوستي.