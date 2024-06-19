هجوم روسيّ بطائرات مسيرة على منطقة لفيف

أُصيب رجل وأُلحق مبنى سكنيّ متعدد الطوابق بأضرار، في هجوم شنته روسيا بطائرات مسيرة على منطقة لفيف، في غرب أوكرانيا، وفق ما قال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفي.



وكتب سادوفي على تيليجرام أن الهجوم في قرية ماليخيف أدّى أيضًا، إلى تدمير عشرات النوافذ في مبان سكنية أخرى.



وأضاف أنّ رجلا يبلغ من العمر 70 عاما تم نقله إلى المستشفى في حالة ليست خطيرة.