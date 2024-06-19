روسيا تناقش مع أقرب شركائها مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى

تناقش روسيا مع أقرب شركائها مسألة نشر أسلحة بعيدة المدى، وفق ما نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرجي ريابكوف.



وقال ريابكوف للوكالة في مقابلة إنّ موسكو لديها أوثق شركاء في كلٍّ من آسيا وأميركا اللاتينية، يُعمل معهم على الوضع الأمنيّ بشكل جوهريّ.



وأضاف: "لا يقتصر الأمر على مستوى تبادل التقييمات."